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Экс-командир полка "Азов" Жорин показал страшные кадры Марьинки в руинах

25 декабря 2023 21:12
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Экс-командир полка "Азов" Жорин показал страшные кадры Марьинки в руинах
Уничтоженные дома в Марьинке. Фото: скриншот с видео Жорина
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Марьинка — город в Донецкой области, который уничтожен российскими оккупантами полностью, от него остались только руины. На улицах, где должны стоять дома, остался только фундамент, а города теперь нет, его стерто с лица земли.

Об этом сообщил экс-командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

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Как сейчас выглядит Марьинка

На видео, опубликованном Жориным, видны сотни разрушенных многоэтажек и частных домов. Из-за войны остались только их части и остатки.

"К сожалению, такие кадры уже никого не удивляют. Марьинка — еще один город, от которого не осталось абсолютно ничего", — написал Жорин.

По его словам, во время наступательных действий ВСУ военный увидел в городе лишь фундамент на улицах, оставшийся от домов. Он отметил, что такое видео поможет украинцам в тылу понять истинную ситуацию на передовой и в прифронтовых городах. Как пишет Жорин, это может произойти "с каждым украинским городом, в который доберутся" россияне.

"Это не восстановить и не отстроить. Как города они теперь живут только в Гугле", — отметил военный о Марьинке и Андреевке.

Напомним, российские власти заявили о якобы полном захвате Марьинки. Однако в ВСУ не подтвердили эту информацию и заявили, что боевые действия и оборона города продолжаются.

Ранее мы писали, что ситуация на территории Авдеевки остается сложной. Город сталкивается с непрерывными штурмовыми действиями со стороны противника. 

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