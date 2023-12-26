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Українські війська відійшли з Мар'їнки, — Залужний

26 грудня 2023 16:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Українські війська відійшли з Мар'їнки, — Залужний
Зруйнована Мар'їнка. Фото: Костянтин і Влада Ліберови
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські війська покинули Мар'їнку на Донеччині. Наразі вони окопалися на околицях знищенного міста та трохи за містом.

Про це він заявив на брифінгу. 

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За словами Головнокомандувача, такі заходи були необхідні, аби вберегти життя українських солдатів. Також він зазначив, що росіяни послідовно знищували в місті "вулицю за вулицею, квартал за кварталом" — так само, як відбувалося в Бахмуті.

"Ми захищаємо кожний клаптик нашої землі. Але коли на цьому вузенькому клаптику ворожі снаряди починають перекопувати це місце разом із камінням, з землею та нашими бійцями — життя наших бійців нам важливіше. Тому в Мар'їнці, яка трималася майже два роки - наші війська ще знаходяться у північній її частині, наші війська підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом", — прокоментував він відступ. 

Також він додав, що ЗСУ ще перебувають на півночі Мар'їнки, оскільки встигли підготувати оборонний рубіж поза містом.

"Але я можу сказати, що цього населеного пункту вже не існує", — підсумував Залужний.

Нагадаємо, що раніше екскомандир полку "Азов" Максим Жорін показав страшні кадри Мар'їнки у руїнах. Водночас у ЗСУ відреагували на заяви міністра оборони Росії Сергія Шойгу про повне захоплення Мар'їнки. 

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