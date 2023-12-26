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Украинские войска отошли от Марьинки, — Залужный

26 декабря 2023 16:17
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Илья Рябинин
редактор
Украинские войска отошли от Марьинки, — Залужный
Разрушена Марьинка. Фото: Константин и Влада Либеровы
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские войска покинули Марьинку в Донецкой области. Теперь они окопались в окрестностях уничтоженного города и немного за самим городом.

Об этом он заявил на брифинге.

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По словам Главнокомандующего, такие меры были необходимы, чтобы уберечь жизнь украинских солдат. Также он отметил, что россияне последовательно уничтожали в городе "улицу по улице, квартал за кварталом" — так же, как происходило в Бахмуте.

"Мы защищаем каждый клочок нашей земли. Но когда на этом узком клочке вражеские снаряды начинают перекапывать это место вместе с камнями, с землей и нашими бойцами — жизнь наших бойцов нам важнее. Поэтому в Марьинке, которая держалась почти два года — наши войска еще находятся в северной ее части, наши войска подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта", — прокомментировал он отступление.

Также он добавил, что ВСУ еще находятся на севере Марьинки, поскольку успели подготовить оборонительный рубеж вне города.

"Но я могу сказать, что этого населенного пункта уже не существует", — подытожил Залужный.

Напомним, что ранее одиозная нардеп Марьяна Безуглая раскритиковала действия Валерия Залужного в бездействии насчет ротации и демобилизации военных.

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