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Командир зенітно-ракетної батареї розповів секрет успіху збиття російської авіації

30 грудня 2023 21:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Командир зенітно-ракетної батареї розповів секрет успіху збиття російської авіації
Командир зенітно-ракетної батареї "Дика качка" ОГШБр "Едельвейс" Денис. Фото: АрміяINFORM
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Українські зенітники успішно ліквідують російську авіацію. Один з військових окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" розповів про успіхи бійців на фронті та про те, як їм вдається боротися з противником та знешкоджувати його зброю.

Про це під часи розмови з журналістами АрміяINFORM розповів командир зенітно-ракетної батареї "Дика качка" ОГШБр "Едельвейс" Денис.

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Секрет успіху українських зенітників

Українські бійці зенітно-ракетних батарей успішно боронять фронт зі своїми ПЗРК від ворожої авіації. Військовий ОГШБр "Едельвейс" Денис вказав, з яким російським озброєнням стикаються українські зенітники.

"Нашим обов’язком є прикриття повітряного простору від сил та засобів ворога. Працюємо по штурмовикам, гвинтокрилам та БпЛА типу "Орлан", Zala та "Ланцет". Для ураження та знищення ворожих повітряних цілей ми застосовуємо ПЗРК "Ігла", "Ігла-1", "Перун", "Стінгер" та "Містраль", — вказав військовий.

За словами Дениса, секрет успіху його батарей полягає у тому, що практично усі бійці "Дикої качки" є добровольцями. Вони чітко розуміють свою мету та вдало виконують завдання.

"Люди знали, куди вони йдуть і чому це важливо, тому ми всі діємо завжди згуртовано та ніби ми пальці однієї руки", — зауважив Денис.

Що допомогло змінити хід війни

Командир зазначає, що російська авіація на початку війни поводилася дуже нахабно, оскільки в України не було достатньо озброєння, щоб збивати її. Росіяни, як каже військовий, демонстративно літали дуже низько над позиціями зенітників. Однак ситуація змінилася, коли солдати отримали ПЗРК "Перун" та "Стінгер".

"Ці комплекси доволі добре "повернули їх на землю". Далі ми відправилися захищати Донеччину, і вже тут ми започаткували традицію, що кожен тубус, який результативно відпрацював по ворожій повітряній цілі, ми підписуємо та зберігаємо", — наголосив комбат.

Російські пілоти бояться українських зенітників

За два роки війни, як каже військовий, українські зенітники досягли такого результату, що російські пілоти вже бояться підлітати у зони ураження. Вони відстрілюються в поле і повертаються назад. Також Денис розповів про те, як його бригада знищила ворожий літак Су-25.

"Мої підлеглі були на позиції і туди залетіли штурмовики Су-25 та почали здійснювати пуски некерованих авіаційних ракет. Після того, як вони відстрілялися і робили коло, щоб повернутися назад, один із пілотів противника зробив "поворот не туди" і пролетів близько в одному кілометрі від моїх зенітників. Коли літак був прямо над зоною ураження, то йому під хвіст залетіла ракета і розірвалася", — розповів Денис.

Нагадаємо, у СтраКом ЗСУ поширили відео, на якому видно успішну роботу українських десантників. Вони змусили тікати російських окупантів з позицій завдяки дронам.

Додамо, військові спецпідрозділу Головного управління розвідки успішно завдають ударів по російському ворогу та його техніці. Солдати ГУР знищили танк, бронетранспортер, кілька УАЗів та ГАЗ-66 росіян за один день.

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