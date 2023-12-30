Командир зенитно-ракетной батареи рассказал секрет успеха сбивания российской авиации

Командир зенитно-ракетной батареи "Дикая утка" ОГШБр "Эдельвейс" Денис. Фото: АрмияINFORM

Украинские зенитчики успешно ликвидируют российскую авиацию. Один из военных отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" рассказал об успехах бойцов на фронте и о том, как им удается сражаться с противником и обезвреживать его оружие.

Об этом во время разговора с журналистами АрмияINFORM рассказал командир зенитно-ракетной батареи "Дикая утка" ОГШБр "Эдельвейс" Денис.

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Секрет успеха украинских зенитчиков

Украинские бойцы зенитно-ракетных батарей успешно защищают фронт со своим ПЗРК от вражеской авиации. Военный ОГШБр "Эдельвейс" Денис указал, с каким российским вооружением сталкиваются украинские зенитчики.

"Наша обязанность — прикрытие воздушного пространства от сил и средств врага. Работаем по штурмовикам, вертолетам и БпЛА типа "Орлан", Zala и "Ланцет". Для поражения и уничтожения вражеских воздушных целей мы применяем ПЗРК "Игла", "Игла-1", "Перун", "Стингер" и "Мистраль", — указал военный.

По словам Дениса, секрет успеха его батарей заключается в том, что практически все бойцы "Дикой утки" являются добровольцами. Они четко понимают свою цель и успешно выполняют задачи.

"Люди знали куда они идут и почему это важно, поэтому мы все действуем всегда сплоченно и как будто мы пальцы одной руки", — заметил Денис.

Что помогло изменить ход войны

Командир отмечает, что российская авиация в начале войны вела себя нагло, поскольку у Украины не было достаточно вооружения, чтобы сбивать ее. Россияне, как говорит военный, демонстративно летали очень низко над позициями зенитчиков. Однако ситуация изменилась, когда солдаты получили ПЗРК "Перун" и "Стингер".

"Эти комплексы довольно хорошо "вернули их на землю". Далее мы отправились защищать Донетчину и уже здесь мы положили начало традиции, что каждый тубус, результативно отработавший по враждебной воздушной цели, мы подписываем и храним", — подчеркнул комбат.

Российские пилоты боятся украинских зенитчиков

За два года войны, как говорит военный, украинские зенитчики добились такого результата, что российские пилоты уже боятся подлетать в зоны поражения. Они отстреливаются в поле и возвращаются назад. Также Денис рассказал, как его бригада уничтожила вражеский самолет Су-25.

"Мои подчиненные были на позиции и туда залетели штурмовики Су-25 и начали совершать пуски неуправляемых авиационных ракет. После того как они отстрелялись и делали круг, чтобы вернуться назад, один из пилотов противника совершил "поворот не туда" и пролетел в одном километре от моих зенитчиков. Когда самолет был прямо над зоной поражения, то ему под хвост залетела ракета и разорвалась", — рассказал Денис.

Напомним, в СтраКом ВСУ распространили видео, на котором видна успешная работа украинских десантников. Они заставили бежать русских оккупантов с позиций, благодаря дронам.

Добавим, военные спецподразделения Главного управления разведки успешно наносят удары по российскому врагу и их технике. Солдаты ГУР уничтожили танк, бронетранспортер, несколько УАЗов и ГАЗ-66 россиян в один день.