Зеленський вручив Героям України сертифікати на квартири

Президент України Володимир Зеленський вручає сертифікат військовому. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 19 січня, вручив сертифікати на квартири Героям України. Водночас їх також отримали й рідні загиблих Героїв.

Про це Зеленський повідомив у Telegram-каналі.

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Сертифікати на квартири Героям України

Президент наголосив, що кожен з Героїв України заслуговує на найвищу шану та вдячність держави й усіх українців.

"Це воїни, чия хоробрість є порятунком для України та справедливим покаранням для російських окупантів", — зазначив він.

Так, Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та рідним загиблих Героїв й зауважив, що Україна завжди буде вдячна своїм Героям.

"Завжди берегтиме памʼять про те, що зробили наші Герої. І завжди Україна буде країною достойною, що поважає своїх Героїв — кожного й кожну, усіх своїх людей, свою історію і незалежність", — додав він.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, що 3 січня Президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та рідним загиблих Героїв. Він наголосив, що Україна завжди буде вдячна кожному, хто бився заради неї.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський напередодні Нового року підписав укази про вручення нагород 700 воїнам ЗСУ. Усі ці герої проявили себе на фронті у бойових бригадах, у захисті українців та всієї країни.