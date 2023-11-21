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Зеленский вручил украинским десантникам государственные награды

21 ноября 2023 21:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский вручил украинским десантникам государственные награды
Президент Украины Владимир Зеленский во время вручения государственных наград украинским военным. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами воинов-десантников, а именно солдат, сержантов и офицеров ко Дню Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Также он вручил боевым частям боевые знамена, почетные наименования и отличия.

Об этом стало известно с его сообщения в соцсетях и в пресс-службе Офиса Президента.

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"Сегодня — профессиональный день наших Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. День десятков тысяч крепких воинов, без которых просто не представить надежной обороны, всегда на очень сложных участках фронта и чья храбрость неизменно имеет стратегическое значение для Украины. Это храбрость, которая влияет не только на отдельный бой ради нашего государства, но и на всю битву ради нашей независимости", — отметил Зеленский.

Кроме того, Президент отметил совместную работу бригад ДШУ с другими подразделениями сил обороны.

"И в 14-м году, и после 24 февраля воины ДШВ — среди наиболее боеспособных и результативных в Силах обороны", — добавил он.

По его словам, в течение полномасштабной войны более 10 тысяч украинских десантников были награждены государственными наградами.

Зеленский вручает награду
Президент Украины Владимир Зеленский во время вручения государственных наград украинским военным. Фото: ОП

Кому было присвоено звание и вручены награды

Глава государства присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золотая Звезда" младшему сержанту ВСУ Андрею Головко.

Кроме того, звание Героя Украины с вручением "Золотой Звезды" получил старший сержант ВСУ Андрей Водопьянчук.

Также Зеленский передал ордена семьи главного сержанта разведывательного взвода Ивана Банка. Он был награжден званием Героя Украины посмертно.

Зеленский вручает награду
Президент Украины Владимир Зеленский во время вручения государственных наград украинским военным. Фото: ОП

"Золотую Звезду" из рук Президента также получили члены семьи погибшего Героя Украины младшего сержанта Дмитрия Шкурова, защищавшего Украину с сентября 2021 года", — добавили в сообщении Офиса Президента.

В свою очередь Зеленский передал орден жене старшего сержанта Александра Леунова, удостоенного звания Героя Украины посмертно.

Зеленский вручает награду
Церемония вручения наград украинским военным. Фото: ОП

"Кроме того, Владимир Зеленский вручил награду Президента Украины "Крест боевых заслуг" младшему сержанту ВСУ Александру Фисуну, который с 24 февраля 2022 года защищает территориальную целостность Украины", — отметили в пресс-службе ОП.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ о государственных наградах для воинов и гражданских, отличившихся во время защиты Херсонской области. Он также упомянул, как люди противостояли врагу в городе.

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