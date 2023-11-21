Зеленський вручив українським десантникам державні нагороди

Президент України Володимир Зеленський під час вручення державних нагород українським військовим. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами воїнів-десантників, а саме солдатів, сержантів та офіцерів до Дня Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Також він вручив бойовим частинам бойові прапори, почесні найменування та відзнаки.

Про це стало відомо з його допису у соцмережах та у пресслужбі Офісу Президента.

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"Сьогодні професійний день наших Десантно-штурмових військ Збройних сил України. День десятків тисяч надзвичайно міцних воїнів, без яких просто не уявити надійної оборони, які завжди на дуже складних ділянках фронту й чия хоробрість незмінно має стратегічне значення для України. Це хоробрість, яка впливає не лише на окремий бій заради нашої держави, а на всю битву заради нашої незалежності", — зауважив Зеленський.

Крім того, Президент відзначив спільну роботу бригад ДШВ з іншими підрозділами Сил оборони.

"І в 1914 році, і після 24 лютого воїни ДШВ серед найбільш боєздатних і результативних у Силах оборони", — додав він.

За його словами, впродовж повномасштабної війни понад 10 тисяч українських десантників були нагороджені державними нагородами.

Президент України Володимир Зеленський під час вручення державних нагород українським військовим. Фото: ОП

Кому було присвоєно звання та вручено нагороди

Глава держави присвоїв звання Героя України та вручив орден "Золота Зірка" молодшому сержанту ЗСУ Андрію Головку.

Крім того, звання Героя України з врученням "Золотої Зірки" отримав старший сержант ЗСУ Андрій Водоп’янчук.

Також Зеленський передав ордени сім'ї головного сержанта розвідувального взводу Івана Банка. Його було нагороджено званням Героя України посмертно.

Президент України Володимир Зеленський під час вручення державних нагород українським військовим. Фото: ОП

"Золоту Зірку" з рук Президента також отримали члени сім’ї загиблого Героя України молодшого сержанта Дмитра Шкурова, який захищав Україну з вересня 2021 року", — додали у повідомленні Офісу Президента.

Своєю чергою Зеленський передав орден дружині старшого сержанта Олександра Леунова, який удостоєний звання Героя України посмертно.

Церемонія вручення нагород українським військовим. Фото: ОП

"Крім того, Володимир Зеленський вручив відзнаку Президента України "Хрест бойових заслуг" молодшому сержанту ЗСУ Олександру Фісуну, який із 24 лютого 2022 року захищає територіальну цілісність України", — зазначили у пресслужбі ОП.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський підписав указ про державні нагороди для воїнів і цивільних, які відзначилися при захисті Херсонської області. Він також згадав, як люди протистояли ворогу в місті.