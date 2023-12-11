Зеленский заявил, что не пойдет на компромисс с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности достижения компромиссов с Президентом России Владимиром Путиным. Лидер страны подтвердил, что глава РФ не хочет прекращать войну, поэтому проводить переговоры бессмысленно.

Об этом в интервью латиноамериканским СМИ в Аргентине сообщил Владимир Зеленский.

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Зеленский убежден, что Путину не нужен мир, он не собирается прекращать боевые действия на территории Украины, поэтому переговоры не сыграют важную роль.

"Прежде всего, ему не нужен мир. Когда мы хотим решить какую-то проблему, мы должны понять, что это нужно всем сторонам. Мы хотим закончить войну", — подчеркнул Зеленский.

Также лидер государства подчеркнул, что не готов и не может представить переговоры с российскими властями о жителях оккупированных территорий.

"Как я могу договариваться с Путиным? Давайте на секунду забудем, что он убийца. С российской стороной. Как я могу договариваться с ним о людях, которые находятся в каких-то городках, поселках, которых оккупировали, которые там живут? И тут садятся два человека или две команды и говорят: пусть они твои. Кто мы такие, чтобы решать, где человеку жить, кем быть, на каком языке говорить, какой флаг уважать? Кто мы такие?" — сказал президент.

Зеленский назвал все слова Путина неправдой

По словам Зеленского, Путин обещал, что полномасштабной войны не будет, когда незаконно захватил Донбасс и Крым.

"Все, что он говорит, это неправда. Он не заинтересован в независимой Украине, ему нужна Украина как часть, анклав России, что он сделал с Беларусью, что делал с Молдовой, Грузией. Везде, как у нас, захвачена часть целостной территории, чтобы не было стабильности и уже через время прийти и захватить полностью. Украина просто большое государство, и ему не удалось. Потом, что ему поставить как компромисс? Кто он? Я не могу торговать людьми. И с кем? С человеком, слово которого не стоит ничего. Это не гарантии", — добавил Зеленский.

Напомним, Украина заинтересована в том, чтобы Аргентина играла одну из ключевых ролей в Формуле мира как представитель Латинской Америки. Кроме того, страны могут сотрудничать по другим направлениям, в частности в энергетическом, чтобы в разы нарастить товарооборот между двумя государствами.

Добавим, Дмитрий Кулеба заявил, если российский президент Владимир Путин добьется успеха в войне против Украины, то это даст сигнал другим диктаторам. Они сочтут, что можно безнаказанно нападать на соседние страны.