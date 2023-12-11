Зеленський заявив, що не піде на компроміс з Путіним

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив про неможливість досягнення компромісів із президентом Росії Володимиром Путіним. Лідер країни підтвердив, що глава РФ не хоче припиняти війну, тому переговорити не мають сенсу.

Про це під час інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ в Аргентині повідомив Володимир Зеленський.

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Зеленський переконаний, що Путіну не потрібен мир, він не збирається припиняти бойові дії на території України, тому переговори не зіграють суттєвої ролі.

"Перш за все, йому не потрібен мир. Коли ми хочемо вирішити якусь проблему, ми повинні зрозуміти, що це потрібно всім сторонам. Ми хочемо закінчити війну", — наголосив Зеленський.

Також лідер держави підкреслив, що не готовий і не може уявити перемовини з російською владою про жителів окупованих територій.

"Як я можу домовлятися з Путіним? Давайте на секунду забудемо, що він вбивця. З російською стороною. Як я можу домовлятися з ним про людей, які знаходяться в якихось містечках-селищах, яких окупували, які там живуть? І тут сідають двоє людей чи дві команди і кажуть: хай, вони твої. Хто ми такі, щоб вирішувати де людині жити, ким бути, якою мовою говорити, який прапор поважати? Хто ми такі?" — сказав президент.

Зеленський назвав всі слова Путіна неправдою

За словами Зеленського, Путін обіцяв, що повномасштабної війни не буде, коли незаконно захопив Донеччину та Крим.

"Усе, що він каже, це неправда. Він не зацікавлений в незалежній Україні, йому потрібна Україна як частина, анклав Росії, що він зробив з Білоруссю, що робив з Молдовою, Грузією. Всюди, як у нас — захоплена частина цілісної території, щоб не було стабільності і вже через час прийти і захопити повністю. Україна просто велика держава, і йому не вдалося. Тому що йому поставити на компроміс? Хто він? Я не можу торгувати людьми. І з ким? З людиною, слово якої не варто нічого. Це не гарантії", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Україна зацікавлена, щоб Аргентина відігравала одну з ключових ролей у Формулі миру як представник Латинської Америки. Окрім того, країни можуть співпрацювати в інших напрямах, зокрема в енергетичному, щоб у рази наростити товарообіг між двома державами.

Додамо, Дмитро Кулеба заявив, якщо російський президент Володимир Путін досягне успіху у війні проти України, то це дасть сигнал іншим диктатором. Вони вважатимуть, що можна безкарно нападати на сусідні країни.