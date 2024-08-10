Зеленский намекнул на перенесение войны на территорию России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский В субботу, 10 августа, во время вечернего обращения заявил, что Украина умеет возвращать справедливость, а война "вытесняется" на территорию агрессора. Вероятно, это касается прорыва в Курской области.

Соответствующее видео появилось на Youtube-канале президента.

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В течение сегодняшнего дня украинский лидер несколько раз заслушал доклады Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по поводу фронта и наших действий и "вытеснения войны на территорию агрессора".

"Спасибо каждому нашему подразделению Сил обороны, которые это обеспечивают. Украина доказывает, что действительно умеет возвращать справедливость и гарантирует именно такое давление, которое нужно, — давление на агрессора", — сказал Зеленский.

Отметим, что боевые действия в Курской области продолжаются уже четыре дня. В то же время, ни один официальный украинский источник не признавал причастность Украины к прорыву на территорию России.