Зеленский намекнул на перенесение войны на территорию России

Зеленский заинтриговал заявлением о "вытеснении войны" на территорию России
Президент Украины Владимир Зеленский В субботу, 10 августа, во время вечернего обращения заявил, что Украина умеет возвращать справедливость, а война "вытесняется" на территорию агрессора. Вероятно, это касается прорыва в Курской области.
Соответствующее видео появилось на Youtube-канале президента.
Перенос войны на территорию России
В течение сегодняшнего дня украинский лидер несколько раз заслушал доклады Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по поводу фронта и наших действий и "вытеснения войны на территорию агрессора".
"Спасибо каждому нашему подразделению Сил обороны, которые это обеспечивают. Украина доказывает, что действительно умеет возвращать справедливость и гарантирует именно такое давление, которое нужно, — давление на агрессора", — сказал Зеленский.
Отметим, что боевые действия в Курской области продолжаются уже четыре дня. В то же время, ни один официальный украинский источник не признавал причастность Украины к прорыву на территорию России.
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