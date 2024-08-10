Зеленський натякнув на перенесення війни на територію Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 10 серпня, під час вечірнього звернення заявив, що Україна вміє повертати справедливість, а війна "відтискається" на територію агресора. Ймовірно, це стосується прориву у Курській області.

Відповідне відео з'явилося на Youtube-каналі президента.

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Протягом сьогоднішнього дня український лідер кілька разів заслухав доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо фронту та наших дій і "витисканню війни на територію агресора".

"Дякую кожному нашому підрозділу Сил оборони, які це забезпечують. Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість та гарантує саме такий тиск, який потрібен, — тиск на агресора", — сказав Зеленський.

Зазначимо, що бойові дії в Курській області тривають вже чотири дні. Водночас жодне офіційне українське джерело не визнавало причетність України до прориву на територію Росії.