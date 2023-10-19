Зеленский поменял состав Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский среди военных. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Своим Указом глава государства вывел из состава Ставки Игоря Танцюру и Сергея Круга.

Соответствующий Указ Президента обнародован на сайте Офиса главы государства.

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В президентском Указе говорится, что из состава Ставки Верховного Главнокомандующего вывели:

Игоря Танцюру — бывшего командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины,

Сергея Круга — экс-главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Вместо этого в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего внесли Анатолия Баргилевича — командующего Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный во время своего визита в Донецкую область заявил, что ВС РФ не оставляют намерений окружить Авдеевку. Также он посетил Харьковскую область.