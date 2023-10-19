Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский поменял состав Ставки Верховного Главнокомандующего arrow

Зеленский поменял состав Ставки Верховного Главнокомандующего

19 октября 2023 23:12
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Зеленский поменял состав Ставки Верховного Главнокомандующего
Президент Украины Владимир Зеленский среди военных. Фото: Офис Президента Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Своим Указом глава государства вывел из состава Ставки Игоря Танцюру и Сергея Круга.

Соответствующий Указ Президента обнародован на сайте Офиса главы государства.

Читайте также:

Изменение состава Ставки Верховного Главнокомандующего

В президентском Указе говорится, что из состава Ставки Верховного Главнокомандующего вывели:

  • Игоря Танцюру — бывшего командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины,
  • Сергея Круга — экс-главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Вместо этого в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего внесли Анатолия Баргилевича — командующего Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный во время своего визита в Донецкую область заявил, что ВС РФ не оставляют намерений окружить Авдеевку. Также он посетил Харьковскую область.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Актуальное по теме