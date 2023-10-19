Президент України Володимир Зеленський серед військових. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. Своїм Указом глава держави вивів зі складу Ставки Ігоря Танцюру та Сергія Круга.

Відповідний Указ Президента оприлюднений на сайті Офісу глави держави.

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У президентському Указі йдеться, що зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача вивели:

Ігоря Танцюру — колишнього командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України,

Сергія Круга — ексглаву Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Натомість до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача внесли Анатолія Баргилевича — командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний під час свого візиту на Донеччину заявив, що ЗС РФ не полишають намірів оточити Авдіївку. Також він відвідав і Харківщину.