Захватили в плен в Крыму в 2021 году - Зеленский встретился с Нариманом Джелялом

Зеленский и Джелял. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 29 июня, встретился с возвращенным из российского плена украинцем. Мужчину захватили в плен оккупанты в Крыму еще в 2021 году.

Об этом сообщила пресс-служба Зеленского в Telegram.

Читайте также:

Встреча с освобожденным пленным

"Сегодня встретился с Нариманом Джелялом, которого удалось вернуть домой из российского плена. Оккупанты захватили его в 2021 году в Крыму и с тех пор удерживали в неволе", — говорится в сообщении.

Зеленский заметил, что Нариман отправлял письма из плена, в одном из которых написал: "Мы боремся не только за целостность территорий, но и за единство нашего общества, нашей прекрасной, сильной нации".

Украинский лидер подчеркнул, что эти важные слова напоминают, что в единстве все вместе мы можем добиться даже самых сложных результатов и обязательно вернем безопасность и мир Украине.

"Благодарю каждого, кто помогает. Спасибо Нариману за эту встречу! Спасибо за силу!" — добавил он.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, вчера из российского плена удалось вернуть десять гражданских украинцев. Среди них был заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.

Также Зеленский опубликовал первые фото возвращения украинцев из российского плена.