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Зеленський зустрівся з українцем з Криму, який перебував в полоні Росії з 2021 року

29 червня 2024 16:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Захопили в полон у Криму у 2021 році - Зеленський зустрівся з Наріманом Джелялом
Зеленський та Джелял. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 29 червня, зустрівся з поверненим з російського полону українцем. Чоловіка захопили в полон окупанти в Криму ще у 2021 році.

Про це повідомила пресслужба Зеленського у Telegram.

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"Сьогодні зустрівся з Наріманом Джелялом, якого вдалося повернути додому з російського полону. Окупанти захопили його у 2021 році в Криму й відтоді утримували в неволі", — йдеться у повідомленні.

Зеленський зауважив, що Наріман надсилав листи з полону, в одному з яких написав: "Ми боремося не тільки за цілісність територій, але й за єдність нашого суспільства, нашої прекрасної, сильної нації". 

Український лідер наголосив, що ці важливі слова нагадують, що в єдності усі разом ми можемо досягти навіть найскладніших результатів та обов’язково повернемо безпеку й мир Україні.

"Дякую кожному, хто допомагає. Дякую Наріману за цю зустріч! Дякую за силу!", — додав він.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, вчора з російського полону вдалося повернути десятьох цивільних українців. Серед них був заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.

Також Зеленський опублікував перші фото повернення українців із російського полону. 

Володимир Зеленський
Крим
українці
окупанти
полонені
війна в Україні

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