Захопили в полон у Криму у 2021 році - Зеленський зустрівся з Наріманом Джелялом

Зеленський зустрівся з українцем з Криму, який перебував в полоні Росії з 2021 року
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 29 червня, зустрівся з поверненим з російського полону українцем. Чоловіка захопили в полон окупанти в Криму ще у 2021 році.
Про це повідомила пресслужба Зеленського у Telegram.
Зустріч зі звільненим полоненим
"Сьогодні зустрівся з Наріманом Джелялом, якого вдалося повернути додому з російського полону. Окупанти захопили його у 2021 році в Криму й відтоді утримували в неволі", — йдеться у повідомленні.
Зеленський зауважив, що Наріман надсилав листи з полону, в одному з яких написав: "Ми боремося не тільки за цілісність територій, але й за єдність нашого суспільства, нашої прекрасної, сильної нації".
Український лідер наголосив, що ці важливі слова нагадують, що в єдності усі разом ми можемо досягти навіть найскладніших результатів та обов’язково повернемо безпеку й мир Україні.
"Дякую кожному, хто допомагає. Дякую Наріману за цю зустріч! Дякую за силу!", — додав він.
Нагадаємо, вчора з російського полону вдалося повернути десятьох цивільних українців. Серед них був заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.
Також Зеленський опублікував перші фото повернення українців із російського полону.
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