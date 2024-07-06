Чем и как Россия атаковала Украину на этой неделе — Зеленский предоставил официальные данные

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Россия в течение этой недели применила по Украине более 600 коорректируемых авиабомб, 60 дронов Shahed-136 и почти 40 ракет. Чтобы этому противодействовать, нужен еще больший воздушный щит.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем блоге в Telegram в субботу, 6 июня.

Читайте также:

Зеленский объявил об увеличении ПВО

"Только на этой неделе Россия применила более 600 управляемых авиационных бомб, более 60 "шахедов" и около 40 ракет разных типов", — сказал он.

Также президент анонсировал дополнительную работу с партнерами по поставкам ПВО уже на следующей неделе.

"Мы еще больше укрепили наш воздушный щит. Спасибо Германии и Соединенным Штатам! Украинские "петриоты" еще лучше покажут себя в защите от российского террора", — сказал он.

Напомним, ранее посол Германии в Украине Мартин Егер заявил, что в Украину прибыл третий зенитно-ракетный комплекс Patriot с подготовленными в Германии расчетами.

В то же время военный обозреватель и главный редактор Defence Express Иван Киричевский сказал, что Украине нужно выложить за боекомплект к американским ЗРК гораздо больше денег, ведь за имеющиеся 2,2 миллиарда долларов Киев может закупить всего 200 ракет.