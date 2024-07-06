Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский обратился к партнерам на фоне российских бомбардировок на этой неделе arrow

Зеленский обратился к партнерам на фоне российских бомбардировок на этой неделе

6 июля 2024 15:42
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Чем и как Россия атаковала Украину на этой неделе — Зеленский предоставил официальные данные
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Россия в течение этой недели применила по Украине более 600 коорректируемых авиабомб, 60 дронов Shahed-136 и почти 40 ракет. Чтобы этому противодействовать, нужен еще больший воздушный щит.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем блоге в Telegram в субботу, 6 июня.

Читайте также:

Зеленский объявил об увеличении ПВО

"Только на этой неделе Россия применила более 600 управляемых авиационных бомб, более 60 "шахедов" и около 40 ракет разных типов", — сказал он.

Также президент анонсировал дополнительную работу с партнерами по поставкам ПВО уже на следующей неделе.

"Мы еще больше укрепили наш воздушный щит. Спасибо Германии и Соединенным Штатам! Украинские "петриоты" еще лучше покажут себя в защите от российского террора", — сказал он.

Напомним, ранее посол Германии в Украине Мартин Егер заявил, что в Украину прибыл третий зенитно-ракетный комплекс Patriot с подготовленными в Германии расчетами.

В то же время военный обозреватель и главный редактор Defence Express Иван Киричевский сказал, что Украине нужно выложить за боекомплект к американским ЗРК гораздо больше денег, ведь за имеющиеся 2,2 миллиарда долларов Киев может закупить всего 200 ракет.

Владимир Зеленский США Германия Украина ПВО ракеты война в Украине Россия авиабомба

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

23 июня 2024

01:45 Что делать, если в ТЦК отказываются принимать документ из "Резерв+" — объяснение Минобороны