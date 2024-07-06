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Зеленський звернувся до партнерів на тлі російських бомбардувань цього тижня

6 липня 2024 15:42
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Ілля Рябінін
редактор
Чим і як Росія атакувала Україну цього тижня — Зеленський надав офіційні дані
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Росія протягом цього тижня застосувала по Україні понад 600 керованих авіабомб, 60 дронів Shahed-136 та майже 40 ракет. Щоб цьому протидіяти потрібен ще більший повітряний щит.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму блозі в Telegram у суботу, 6 червня.

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"Лише цього тижня Росія застосувала понад 600 керованих авіаційних бомб, понад 60 "шахедів" і майже 40 ракет різних типів", — сказав він. 

Також президент анонсував додаткову роботу з партнерами щодо поставок ППО вже наступного тижня. 

"Ми ще більше зміцнили наш повітряний щит. Дякуємо Німеччині та Сполученим Штатам! Українські "петріоти" ще краще покажуть себе в захисті від російського терору", — сказав він. 

Нагадаємо, раніше посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив, що до України прибув третій зенітно-ракетний комплекс Patriot з підготовленими у Німеччині розрахунками.

Водночас військовий оглядач та головний редактор Defence Express Іван Киричевський сказав, що Україні потрібно викласти за боєкомплект до американських ЗРК набагато більше грошей, адже за наявні 2,2 мільярда доларів Київ може закупити лише 200 ракет. 

Володимир Зеленський США Німеччина Україна ППО ракети війна в Україні Росія авіабомба

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