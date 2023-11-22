Жорин рассказал, как российские и украинские спецслужбы пытаются впихнуть своих агентов

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Скриншот

Украинские и российские спецслужбы пытаются впихнуть своих агентов в военные подразделения 3-й отдельной штурмовой бригады. Предотвратить это трудно, но уровни доступа к важной информации делают таких агентов бесполезными.

Об этом рассказал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в интервью "Бомбардиру".

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По словам Максима Жорина, украинские и российские спецслужбы постоянно пытаются впихнуть своих агентов в 3-ю ОШБр, "Азов" и "Кракен", однако делают это с разной целью.

"Обезопасить себя от этого чрезвычайно сложно, чтобы они не попадали. Потому что, если человек — не полный идиот, то ты не сможешь обезопасить себя от того, чтобы он сюда попал. Но определенное правильное слоение информации внутри подразделения позволяет быть им бесполезными", — сказал Жорин.

Он уточнил, что на уровень, имеющий доступ к действительно ценной информации, сейчас попасть уже почти невозможно.

"Мы пытаемся ограничивать информацию, которая есть в подразделении. Но мы не раз сталкивались с тем, что нас ждали, когда мы выходили на задачи. Правда, утекала информация и на уровне гораздо выше, чем наша бригада. И это проблема", — подчеркнул Жорин.

Напомним, языковед и экснардепка Ирина Фарион обратилась к высокопоставленным должностным лицам с жалобой на украинских военных, в частности на Максима Жорина. Ранее в интервью Янине Соколовой она подвергла критике русскоязычных бойцов и заявила, что не может назвать их украинцами.