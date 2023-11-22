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Жорін розповів, як російські та українські спецслужби намагаються впихнути своїх агентів

22 листопада 2023 14:06
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Жорін розповів, як російські та українські спецслужби намагаються впихнути своїх агентів
Заступник командира 3-ої ОШБр Максим Жорін. Скріншот
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Українські та російські спецслужби намагаються впихнути своїх агентів до військових підрозділів 3-ї окремої штурмової бригади. Запобігти цьому важко, але рівні доступу до важливої інформації робить таких агентів безкорисними.

Про це розповів заступник командира 3-ої ОШБр Максим Жорін в інтерв'ю "Бомбардиру".

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За словами Максима Жоріна, українські та російські спецслужби постійна намагаються впихнути своїх агентів до 3-ої ОШБр, "Азову" та "Кракену", проте роблять це з різною метою.

"Убезпечити себе від цього надзвичайно складно, щоб вони не потрапляли. Тому що, якщо людина — не повний не ідіот, то ти не зможеш убезпечити себе від того, щоб він сюди потрапив. Але певне правильне шарування інформації всередині підрозділу дає змогу бути їм безкорисними", — сказав Жорін.

Він уточнив, що на рівень, який має доступ до справді цінної інформації, зараз потрапити вже майже неможливо.

"Ми намагаємося обмежувати інформацію, яка є в підрозділі. Але ми не раз стикалися з тим, що на нас чекали, коли ми виходили на завдання. Щоправда, випливала інформація і на рівні набагато вищому, ніж наша бригада. І це проблема", — наголосив Жорін.

Нагадаємо, мовознавиця та екснардепка Ірина Фаріон звернулася до високопосадовців зі скаргою на українських військових, зокрема на Максима Жоріна. Раніше в інтерв'ю Яніні Соколовій вона розкритикувала російськомовних бійців і заявила, що не може назвати їх українцями. 

 

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