Жорин ответил, помогла ли реклама 3 ОШБр найти новобранцев
Третья отдельно-штурмовая бригада особенно показательна с точки зрения медийности и рекламы, цель которой состоит не только в привлечении новых людей в армию, но и поиске необходимых ресурсов: техники и оружия. Такая тактика действенная и показывает достойные результаты.
Об этом рассказал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в интервью для издания Бомбардир.
Эффективность рекламы 3 ОШБр
"Дело в том, что мы пытаемся быть современными и современность диктует свои инструменты работы. Сегодня медиа стали одним из инструментов, за счет которого ты можешь достигать большего результата. Мы поработали над тем, чтобы уметь его правильно использовать, и он работает", — рассказывает Жорин.
Военный подчеркивает, что среди основных задач рекламы 3 ОШБр:
- Рекрутинг и набор людей.
- Поиск необходимых ресурсов, включая военную технику и оружие.
- Демонстрация реальных событий на фронте.
"Сегодня многие живут мечтами. Гражданские вообще оторваны от происходящего. Большинство гражданских или сознательно не хотят этого воспринимать, или они просто этого не видят и находятся в информационном поле, в котором все хорошо, в котором мы завтра победим и в котором в России закончились все ракеты и Путин умер", — отмечает Жорин.
Напомним, на днях уполномоченный представитель Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец заявил, что в рамках рекрутинга в ВСУ желающие смогут избрать должность самостоятельно. По его словам, сейчас наша армия нуждается в специалистах всех направлений.
Главное управление разведки объявило набор в команду разведчиков или разведчиц активных действий. Военным обещают заработную плату до 140 тысяч гривен, а также премии.
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