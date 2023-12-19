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Жорин ответил, помогла ли реклама 3 ОШБр найти новобранцев

19 декабря 2023 15:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Жорин ответил, помогла ли реклама 3 ОШБр найти новобранцев
Экскомандир "Азова" Максим Жорин. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Третья отдельно-штурмовая бригада особенно показательна с точки зрения медийности и рекламы, цель которой состоит не только в привлечении новых людей в армию, но и поиске необходимых ресурсов: техники и оружия. Такая тактика действенная и показывает достойные результаты.

Об этом рассказал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в интервью для издания Бомбардир.

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"Дело в том, что мы пытаемся быть современными и современность диктует свои инструменты работы. Сегодня медиа стали одним из инструментов, за счет которого ты можешь достигать большего результата. Мы поработали над тем, чтобы уметь его правильно использовать, и он работает", — рассказывает Жорин.

Военный подчеркивает, что среди основных задач рекламы 3 ОШБр:

  • Рекрутинг и набор людей.
  • Поиск необходимых ресурсов, включая военную технику и оружие.
  • Демонстрация реальных событий на фронте.

"Сегодня многие живут мечтами. Гражданские вообще оторваны от происходящего. Большинство гражданских или сознательно не хотят этого воспринимать, или они просто этого не видят и находятся в информационном поле, в котором все хорошо, в котором мы завтра победим и в котором в России закончились все ракеты и Путин умер", — отмечает Жорин.

Напомним, на днях уполномоченный представитель Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец заявил, что в рамках рекрутинга в ВСУ желающие смогут избрать должность самостоятельно. По его словам, сейчас наша армия нуждается в специалистах всех направлений.

Главное управление разведки объявило набор в команду разведчиков или разведчиц активных действий. Военным обещают заработную плату до 140 тысяч гривен, а также премии.

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