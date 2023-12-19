Жорін відповів, чи допомогла реклама 3-й ОШБр знайти новобранців

Екскомандир "Азову" Максим Жорін. Фото: скриншот з відео

Третя окремо-штурмова бригада особливо показова з точки зору медійності та реклами, мета якої полягає не лише у залученні нових людей до війська, але й пошуку необхідних ресурсів: техніки та зброї. Така тактика дієва і показує гідні результати.

Про це розповів заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін в інтерв'ю для видання Бомбардир.

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Ефективність реклами 3-ї ОШБр

"Справа в тому, що ми намагаємося бути сучасними і сучасність диктує свої інструменти роботи. Сьогодні медіа стали одним з інструментів, за рахунок якого ти можеш досягати більшого результату. Ми попрацювали над тим, щоб вміти його правильно використовувати, і він працює", — розповідає Жорін.

Військовий підкреслює, що серед основних завдань реклами 3-ї ОШБр:

Рекрутинг та набір людей.

Пошук необхідних ресурсів, включаючи військову техніку та зброю.

Демонстрація реальних подій на фронті.

"Сьогодні багато хто живе мріями. Цивільні взагалі відірвані від того, що відбувається. Більшість цивільних або свідомо не хочуть цього сприймати, або вони просто цього не бачать і перебувають в інформаційному полі, в якому все добре, в якому ми завтра переможемо і в якому в Росії закінчилися всі ракети і Путін помер", — наголошує Жорін.

Нагадаємо, днями уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець заявив, що в рамках рекрутингу до ЗСУ охочі мають змогу обрати посаду самостійно. За його словами, наразі наша армія потребує фахівців усіх напрямів.

Також Головне управління розвідки оголосило набір в команду розвідників чи розвідниць активних дій. Військовим обіцяють заробітну плату до 140 тисяч гривень, а також премії.