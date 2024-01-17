Журналист "Радио Свобода" попал под артиллерийский обстрел — что известно

Журналист "Радио Свобода". Фото: radiosvoboda.org

Сегодня утром, 17 января, съемочная группа "Крым.Реалии" — проект "Радио Свобода" — попала под артиллерийский обстрел на юге Украины. В результате журналист Дмитрий Евчин получил ранение.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Дмитрий Евчин вместе с оператором Никитой Исайко снимали сюжет на фронте в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

В результате российского минометного обстрела журналист получил осколочное ранение в ногу. Бойцы ВСУ вместе с оператором предоставил Дмитрию первую помощь и эвакуировали в стабилизационный пункт в соседнем селе, а затем перевезли в больницу в Запорожье.

Врачи сообщили об успешном завершении операции. В настоящее время журналист находится в реанимации.

Военные из десятого армейского корпуса отметили, что российские оккупанты нанесли удар по человеку, который был в бронежилете с надписью PRESS. Это должно гарантировать защиту международного гуманитарного права.

Пост десятого армейского корпуса. Фото: facebook.com/10ArmyCorps

"В современной войне огонь артиллерии без корректировки с беспилотного летательного аппарата почти никогда не открывается, поэтому армия РФ нанесла поражение по человеку, у которого на бронежилете нанесена яркая надпись PRESS, что должно гарантировать нахождение его владельца под защитой международного гуманитарного права", — говорится в заявлении корпуса.

Пост десятого армейского корпуса. Фото: facebook.com/10ArmyCorps

Напомним, россияне снова атаковали Купянск в Харьковской области из артиллерии сегодня, 17 января. В результате обстрела в городе повреждены частные жилые дома, газовая и водопроводная трубы.

Также мы писали, что российские оккупанты обстреляли автомобиль с людьми в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека, среди которых ребенок.