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Журналіст "Радіо Свобода" потрапив під артилерійський обстріл — що відомо

17 січня 2024 18:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Журналіст "Радіо Свобода" потрапив під артилерійський обстріл — що відомо
Журналіст "Радіо Свобода". Фото: radiosvoboda.org
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні зранку, 17 січня, знімальна група "Крим.Реалії" — проєкт "Радіо Свобода" — потрапила під артилерійський обстріл на півдні України. Внаслідок цього журналіст Дмитро Євчин зазнав поранення.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Дмитро Євчин разом з оператором Микитою Ісайком знімали сюжет на фронті в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Внаслідок російського мінометного обстрілу журналіст отримав осколкове поранення в ногу. Бійці ЗСУ разом з оператором надав Дмитру першу допомогу та евакуювали до стабілізаційного пункту в сусідньому селі, а потім перевезли до лікарні в Запоріжжі.

Лікарі повідомили про успішне завершення операції. Наразі журналіст перебуває у реанімації.

Військові з десятого армійського корпусу наголосили, що російські окупанти завдали удару по людину, яка була в бронежилеті з написом PRESS. Це має гарантувати захист міжнародного гуманітарного права.

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Допис десятого армійського корпусу. Фото: facebook.com/10ArmyCorps

"В сучасній війні вогонь артилерії без корегування з безпілотного літального апарату майже ніколи не відкривається, тож армія РФ завдала ураження по людині, у якої на бронежилеті нанесено яскравий напис PRESS, що має гарантувати знаходження її власника під захистом міжнародного гуманітарного права", — йдеться в заяві корпусу.

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Допис десятого армійського корпусу. Фото: facebook.com/10ArmyCorps

Нагадаємо, росіяни знову атакували Куп'янськ, що на Харківщині, з артилерії сьогодні, 17 січня. Внаслідок обстрілу в місті пошкоджено приватні житлові будинки, газову та водопровідну труби. 

Також ми писали, що російські окупанти обстріляли автівку з людьми у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей, серед яких дитина.

війна
журналісти
Україна
обстріли
поранення

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