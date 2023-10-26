Как Россия активно строит военные заводы на своей территории

Строительство одного из военных заводов РФ, который зафиксировали спутники. Фото: Схемы

Журналисты издания "Схемы" зафиксировали заметные изменения на территориях военных заводов, производящих и ремонтирующих тактические и стратегические самолеты, боевые вертолеты на территории РФ. Кроме того, на таких предприятиях собирают военные дроны и управляемые боеприпасы.

Об этом говорится на сайте Радио Свобода.

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Отмечается, что такие изменения журналисты-расследователи заметили благодаря спутниковым снимкам.

Что известно о Казанском авиационном заводе

К примеру, на Казанском авиационном заводе строятся и ремонтируются стратегические бомбардировщики, в том числе Ту-22м3 и Ту-160. Из них РФ запускает ракеты по территории Украины.

Как известно, в 2018 году на заводе начали строить еще один крупный цех, однако уже в 2022 году строительство ускорилось. В этом году такой ангар почти достроен.

По словам военных экспертов, этот цех может заниматься ремонтом и модернизацией стратегических бомбардировщиков.

Строительство нового цеха на Казанском авиационном заводе. Фото: Схемы

Развитие строительства на Иркутском авиационном заводе

На этом предприятии ремонтируют и производят истребители Су-30 всех моделей.

С 2019 по 2021 год на территории завода был зафиксирован ангар, который имел выход на авиаполосу. Уже в 2023 году специалисты заканчивают строительство нового подобного объекта.

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский говорит, что такой цех может использоваться для того, чтобы ремонтировать гражданские борта Sukhoi Superjet и истребители Су-30.

Новые цеха на иркутском авиационном заводе. Фото: Схемы

Какая ситуация на Дубнянском машиностроительном заводе и "Кронштадт"

В Московской области, в городе Дубна, на территории одного из заводов расположено Машиностроительное конструкторское бюро "Радуга". Оно занимается производством ракет, а именно:

Х-22,

Х-55,

Х-101.

В издании отмечают, что в 2021 году там начали строить крупное предприятие. Его строительство закончилось уже в 2023 году.

Так выглядит Дубнянский машиностроительный завод. Фото: Схемы

Этот завод новый и частный. Там производят российские беспилотники. Он принадлежит компании "Кронштадт". Она имеет связи с холдингом "АФК-Система" российского олигарха Владимира Евтушенкова.

Такое предприятие занимается выпуском военных дронов. Их названия — "Орион", "Гелиос" и другие. Также они имеют разные модификации — от разведывательных до ударных.

Напомним, ранее известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник заявил, что появление автомобилей ГАЗ-АА и винтовок Мосина в российских войсках одновременно и хорошая, и плохая новость. Оккупанты готовы воевать до последнего, но ресурсы у них заканчиваются.