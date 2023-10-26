Як Росія активно розбудовує військові заводи на своїй території

Журналісти показали із супутника, як Росія активно розбудовує військові заводи
Журналісти видання "Схеми" зафіксували помітні зміни на територіях військових заводів, які виготовляють та ремонтують тактичні і стратегічні літаки, бойові вертольоти на території РФ. Крім того, на таких підприємствах збирають військові дрони та керовані боєприпаси.
Про це йдеться на сайті "Радіо Свобода".
Зазначається, що такі зміни журналісти-розслідувачі помітили завдяки супутниковим знімкам.
Що відомо про Казанський авіаційний завод
До прикладу, на Казанському авіаційному заводі будуються та ремонтуються стратегічні бомбардувальники, серед яких Ту-22м3 та Ту-160. З них РФ запускає ракети по території України.
Як відомо, у 2018 році на заводі почали будувати ще один великий цех, проте вже у 2022 році будівництво пришвидшилось. Цього року такий ангар майже добудований.
За словами військових експертів, цей цех може займатися також і ремонтом та модернізацією стратегічних бомбардувальників.
Розвиток будівництва на Іркутському авіаційному заводі
Зазначається, що на цьому підприємстві ремонтують та виробляють винищувачі Су-30 всіх моделей.
З 2019 по 2021 роки на території заводу був зафіксований ангар, який мав вихід на авіасмугу. Вже у 2023 році фахівці закінчують будівництво нового подібного об'єкту.
Авіаексперт Анатолій Храпчинський каже, що такий цех можуть використовувати для того, аби ремонтувати цивільні борти Sukhoi Superjet та винищувачі Су-30.
Яка ситуація на Дубнянському машинобудівному заводі та "Кронштадт"
У Московській області, в місті Дубна, на території одного із заводів розташоване Машинобудівне конструкторське бюро "Радуга". Воно займається виробництвом ракет, а саме:
- Х-22,
- Х-55,
- Х-101.
У виданні зауважують, що в 2021 році там почали будувати велике підприємство. Його будівництво закінчилось вже 2023 року.
Цей завод є новим та приватним. Там виробляють російські безпілотники. Він належить компанії "Кронштадт". Вона має зв'язки з холдингом "АФК-Система" російського олігарха Володимира Євтушенкова.
Таке підприємство займається випуском військових дронів. Їхні назви — "Оріон", "Геліос" та інші. Також вони мають різні модифікації — від розвідувальних до ударних.
Нагадаємо, раніше відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник заявив, що поява автомобілів ГАЗ-АА та гвинтівок Мосіна у російських військах є одночасно і хорошою, і поганою новиною. Окупанти готові воювати до останнього, але ресурси у них закінчуються.
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