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Журналісти показали із супутника, як Росія активно розбудовує військові заводи

26 жовтня 2023 19:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Як Росія активно розбудовує військові заводи на своїй території
Будівництво одного з військових заводів РФ, який зафіксували супутники. Фото: Схеми
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Журналісти видання "Схеми" зафіксували помітні зміни на територіях військових заводів, які виготовляють та ремонтують тактичні і стратегічні літаки, бойові вертольоти на території РФ. Крім того, на таких підприємствах збирають військові дрони та керовані боєприпаси.

Про це йдеться на сайті "Радіо Свобода".

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Зазначається, що такі зміни журналісти-розслідувачі помітили завдяки супутниковим знімкам.

Що відомо про Казанський авіаційний завод

До прикладу, на Казанському авіаційному заводі будуються та ремонтуються стратегічні бомбардувальники, серед яких Ту-22м3 та Ту-160. З них РФ запускає ракети по території України.

Як відомо, у 2018 році на заводі почали будувати ще один великий цех, проте вже у 2022 році будівництво пришвидшилось. Цього року такий ангар майже добудований.

За словами військових експертів, цей цех може займатися також і ремонтом та модернізацією стратегічних бомбардувальників.

виробництво військової техніки в Росії
Будівництво нового цеху на Казанському авіаційному заводі. Фото: Схеми

Розвиток будівництва на Іркутському авіаційному заводі

Зазначається, що на цьому підприємстві ремонтують та виробляють винищувачі Су-30 всіх моделей.

З 2019 по 2021 роки на території заводу був зафіксований ангар, який мав вихід на авіасмугу. Вже у 2023 році фахівці закінчують будівництво нового подібного об'єкту.

Авіаексперт Анатолій Храпчинський каже, що такий цех можуть використовувати для того, аби ремонтувати цивільні борти Sukhoi Superjet  та винищувачі Су-30.

виробництво військової техніки в Росії
Нові цехи на Іркутському авіаційному заводі. Фото: Схеми

Яка ситуація на Дубнянському машинобудівному заводі та "Кронштадт"

У Московській області, в місті Дубна, на території одного із заводів розташоване Машинобудівне конструкторське бюро "Радуга". Воно займається виробництвом ракет, а саме:

  • Х-22,
  • Х-55,
  • Х-101.

У виданні зауважують, що в 2021 році там почали будувати велике підприємство. Його будівництво закінчилось вже 2023 року.

виробництво військової техніки в Росії
Такий вигляд має Дубнянський машинобудівний завод. Фото: Схеми

Цей завод є новим та приватним. Там виробляють російські безпілотники. Він належить компанії "Кронштадт". Вона має зв'язки з холдингом "АФК-Система" російського олігарха Володимира Євтушенкова.

Таке підприємство займається випуском військових дронів. Їхні назви — "Оріон", "Геліос" та інші. Також вони мають різні модифікації — від розвідувальних до ударних.

Нагадаємо, раніше відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник заявив, що поява автомобілів ГАЗ-АА та гвинтівок Мосіна у російських військах є одночасно і хорошою, і поганою новиною. Окупанти готові воювати до останнього, але ресурси у них закінчуються.

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