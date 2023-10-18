Появились новые детали с места трагедии в Днепропетровской области

Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: Новини.LIVE

Появились новые детали ракетной атаки на село Обуховка Днепропетровской области. Старшая дочь погибшей женщины до сих пор не знает о смерти мамы. 13-летняя девочка находится в школе.

Об этом Новини.LIVE узнали от мужа погибшей.

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Обстрел Обуховки

По словам отца погибшей, старшая дочь пока в школе и никто из родных ей не звонил. Они не знают, как сказать девочке о трагедии.

Меньший ребенок на момент взрыва находился дома, но не пострадал. Медики осмотрели девочку и передали родственникам.

Муж погибшей во время обстрела был на работе. Когда раздался взрыв он сразу побежал к дому.

Жители села со слезами на глазах рассказывают о сегодняшнем утре. Кто-то из людей остался без дома, а кто-то — без родного человека.

Последствия атаки РФ

Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: Новини.LIVE

Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: Новини.LIVE

Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: Новини.LIVE

Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: Новини.LIVE

Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: Новини.LIVE

Напомним, россияне нанесли очередной удар по Днепру. В результате этого есть погибшие и раненые.

Также мы писали, что российские оккупанты ударили по селе Обуховка Днепропетровской области. Они убили женщину, у которой осталось двое детей.