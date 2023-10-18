Появились новые детали с места трагедии в Днепропетровской области
Появились новые детали ракетной атаки на село Обуховка Днепропетровской области. Старшая дочь погибшей женщины до сих пор не знает о смерти мамы. 13-летняя девочка находится в школе.
Об этом Новини.LIVE узнали от мужа погибшей.
Обстрел Обуховки
По словам отца погибшей, старшая дочь пока в школе и никто из родных ей не звонил. Они не знают, как сказать девочке о трагедии.
Меньший ребенок на момент взрыва находился дома, но не пострадал. Медики осмотрели девочку и передали родственникам.
Муж погибшей во время обстрела был на работе. Когда раздался взрыв он сразу побежал к дому.
Жители села со слезами на глазах рассказывают о сегодняшнем утре. Кто-то из людей остался без дома, а кто-то — без родного человека.
Последствия атаки РФ
Напомним, россияне нанесли очередной удар по Днепру. В результате этого есть погибшие и раненые.
Также мы писали, что российские оккупанты ударили по селе Обуховка Днепропетровской области. Они убили женщину, у которой осталось двое детей.
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