З'явилися нові деталі з місця трагедії у Дніпропетровській області

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: Новини.LIVE

З'явилися нові деталі ракетної атаки на село Обухівка Дніпропетровської області. Старша донька загиблої жінки досі не знає про смерть мами. 13-річна дівчинка перебуває в школі.

Про це Новини.LIVE дізналися від чоловіка загиблої.

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Обстріл Обухівки

За словами батька загиблої, старша донька наразі в школі й ніхто з рідних їй не телефонував. Вони не знають, як сказати дівчинці про трагедію.

Менша дитина на момент вибуху перебувала вдома, але не постраждала. Медики оглянули дівчинку та передали родичам.

Чоловік загиблої під час обстрілу був на роботі. Коли пролунав вибух він одразу побіг до будинку.

Мешканці села зі сльозами на очах розповідають про сьогоднішній ранок. Хтось із людей залишився без будинку, а хтось — без рідної людини.

Наслідки атаки РФ

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: Новини.LIVE

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: Новини.LIVE

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: Новини.LIVE

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: Новини.LIVE

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, росіяни завдали чергового удару по Дніпру. Внаслідок цього є загиблі та поранені.

Також ми писали, що російські окупанти вдарили по селі Обухівка Дніпропетровської області. Вони вбили жінку, в якої залишилося двоє дітей.