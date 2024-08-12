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Появились спутниковые снимки повреждений на газоизмерительной станции и КПП в Курской области

12 августа 2024 19:39
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Появились спутниковые снимки разрушений КПП и газоизмерительной станции в Курской области
Разрушение в Курской области. Фото: скриншот
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В сети появились спутниковые снимки разрушений на газоизмерительной станции "Суджа" и пункте пропуска "Суджа" в Курской области России. Часть повреждений на станции произошла между 9 и 10 августа, а другие — между 10 и 11 августа.

Об этом сообщило издание "Схемы" в понедельник, 12 августа.

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Фото разрушений КПП и газоизмерительной станции

На снимках от 11 августа видно, что одно из административных зданий и площадка для измерительного оборудования подверглись практически полному разрушению. В то же время "Газпром" сообщил, что объем прокачки газа в Европу через "Суджу" остается без изменений.

Другое фото демонстрирует новый спутниковый снимок Международного пункта пропуска "Суджа", уничтоженный в первый день украинского наступления в регионе. Это изображение датировано 11 августа. Пункт пропуска охранялись русскими солдатами срочной службы, многие из которых попали в плен.

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