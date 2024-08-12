З'явилися супутникові знімки руйнувань КПП та газовимірювальної станції в Курській області

Руйнування в Курській області. Фото: скриншот

В мережі з'явилися супутникові знімки руйнувань на газовимірювальній станції "Суджа" та на пункті пропуску "Суджа" у Курській області Росії. Частина пошкоджень на станції сталася між 9 і 10 серпня, а інші — між 10 і 11 серпня.

Про це повідомило видання "Схеми" у понеділок, 12 серпня.

Читайте також:

Фото руйнувань КПП та газовимірювальної станції

На знімках від 11 серпня видно, що одна з адміністративних будівель та майданчик для вимірювального обладнання зазнали практично повного руйнування. Водночас "Газпром" повідомив, що обсяг прокачування газу до Європи через "Суджу" залишається без змін.

Інше фото демонструє новий супутниковий знімок Міжнародного пункту пропуску "Суджа", який був знищений у перший день українського наступу в регіоні. Це зображення датоване 11 серпня. Пункт пропуску охороняли російські солдати строкової служби, багато з яких потрапили в полон.