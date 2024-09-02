СМИ узнали, куда попала первая украинская дальнобойная ракета-дрон Паляница

Ракеты-дроны "Паляница". Фото: United 24

В августе 2024 года ВСУ впервые применили новейшую дальнобойную ракету-дрон "Паляница". Она была применена по военным целям на временно оккупированной территории Крыма.

Об этом сообщило издание Украинская правда в понедельник, 2 сентября.

Читайте также:

Применение ракеты-дрона "Паляница"

Впервые об использовании "Паляницы" сообщил президент Владимир Зеленский во время празднования Дня Независимости. Как отмечает журналист Роман Романюк, хотя точное место удара не разглашается, известно, что операция была комплексной и, вероятно, успешной.

"Мы можем сказать, что дрон применялся во время одной из атак по Крымскому полуострову в августе этого года. К сожалению, не можем сказать, по какому именно объекту был применен этот дрон, но знаем, что это была комплексная операция, и якобы успешно цель была "Паляницей" поражена", — отметило издание.