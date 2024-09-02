ЗМІ дізналися, куди влучила перша українська далекобійна ракета-дрон Паляниця

Ракети-дрони "Паляниця". Фото: United 24

У серпні 2024 року ЗСУ вперше застосували новітню далекобійну ракету-дрон "Паляниця". Вона була застосована по військових цілях на тимчасово окупованій території Криму.

Про це повідомило видання Українська правда у понеділок, 2 вересня.

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Застосування ракети-дрону "Паляниця"

Вперше про використання "Паляниці" повідомив президент Володимир Зеленський під час святкування Дня Незалежності. Як зазначає журналіст Роман Романюк, хоча точне місце удару не розголошується, відомо, що операція була комплексною та, ймовірно, успішною.

"Ми можемо сказати, що дрон застосовувався під час однієї з атак по Кримському півострову у серпні цього року. На жаль, не можемо сказати, по якому саме об'єкту був застосований цей дрон, але знаємо, що це була комплексна операція, і наче успішно ціль була "Паляницею" уражена", — зазначило видання.