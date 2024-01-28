Бомбардировщик Ту-22. Фото: airliners.net

Украина прекратила использование дальней бомбардировочной авиации в 2006 году и в течение четырех лет было уничтожено 60 стратегических бомбардировщиков, включая 17 Ту-22М2 и 43 Ту-22М3. Впрочем, эти самолеты могли бы летать до сих пор.

Об этом сообщил бывший заместитель командира тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, полковник Петр Романюк, пишет "Телеграф".

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Военный рассказал, что в те годы также утилизировали 423 ракеты Х-22. Вследствие уничтожения истребителей и ракет, работу потеряли более шести тысяч человек.

Романюк также поделился своими переживаниями относительно уничтожения бомбардировщиков, сравнив это с присутствием на публичной казни друга.

"И многие тогда из моих сослуживцев не захотели видеть этот ужас. Это все равно, что прийти на публичную казнь своего друга", — говорит он.

Он также заявил, что уничтоженные самолеты до сих пор могли бы находиться в эксплуатации, так как их ресурс не был исчерпан. Полковник критиковал постоянные реформы Вооруженных сил Украины, которые, по его словам, всегда объяснялись нехваткой финансирования, что приводило к урезанию техники и продаже оборудования.

"Резали технику, продавали. А те самолеты могли бы до сих пор летать, их ресурс не был исчерпан", — добавил Романюк.

Напомним, что после ратификации Турцией протокола о вступлении Швеции в НАТО, США приняли продажу истребителей F-16 для Анкары. Общая сумма сделки составляет 23 миллиарда долларов.

Кроме того, союзники готовы передать Украине истребители F-16. Впрочем, готовы ли самолеты работать в Украине, ведь для этого нужно все необходимое, в том числе пилоты и инфраструктура.