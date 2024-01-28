Знищені в Україні бомбардувальники Ту-22 могли б досі літати — військовий

Бомбардувальник Ту-22. Фото: airliners.net

Україна припинила використання дальньої бомбардувальної авіації у 2006 році і протягом чотирьох років було знищено 60 стратегічних бомбардувальників, включаючи 17 Ту-22М2 та 43 Ту-22М3. Втім, ці літаки могли б літати й досі.

Про це повідомив колишній заступник командира важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, полковник Петро Романюк, пише "Телеграф".

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Військовий розповів, що у ті роки також утилізували 423 ракети Х-22. Внаслідок знищення винищувачів та ракет, роботу втратили понад шість тисяч осіб.

Романюк також поділився своїми переживаннями щодо знищення бомбардувальників, порівнявши це із присутністю на публічній карі друга.

"І багато хто тоді з моїх товаришів по службі не захотів бачити цей жах. Це все одно, що прийти на публічну кару свого друга", — говорить він.

Він також заявив, що знищені літаки досі могли б перебувати в експлуатації, оскільки їхній ресурс не був вичерпаний. Полковник критикував постійні реформи Збройних сил України, які, за його словами, завжди пояснювалися браком фінансування, що призводило до урізання техніки та продажу обладнання.

"Різали техніку, продавали. А ті літаки могли б досі літати, їхній ресурс не був вичерпаний", — додав Романюк.

Нагадаємо, що після ратифікації Туреччиною протоколу про вступ Швеції до НАТО США прийняли продаж винищувачів F-16 для Анкари. Загальна сума операції складає 23 мільярди доларів.

Крім того, союзники готові передати Україні винищувачі F-16 . Втім, чи готові літаки працювати в Україні, адже для цього потрібне все необхідне, зокрема пілоти та інфраструктура.