Уничтожение военной техники РФ и наступление ВСУ: данные Генштаба на вечер 27 сентября
Завершается уже 581 день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Российские войска продолжают терроризировать мирное население нашей страны, однако ВСУ продолжают освобождать захваченные территории.
Об актуальной ситуации на фронте рассказали в Генштабе ВСУ.
Удары российской армии по Украине
За минувшие сутки произошло 14 боевых столкновений. Оккупанты 44 раза обстреляли из авиации и нанесли с РСЗО 27 ударов по позициям украинских воинов и населенным пунктам Украины.
"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, больница и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.
Удары ВСУ по врагу
За сутки украинская авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.
Кроме того, наши бойцы уничтожили 2 разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.
Также подразделения ракетных войск поразили зенитно-ракетный комплекс С-300 и 6 артиллерийских средств армии РФ.
Ситуация на фронте
На Северском и Слобожанском направлениях присутствует враг в приграничных районах. Также оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты с территории России.
На Купянском направлении враг продолжал обстреливать из авиации населенные пункты Харьковской и Луганской областей.
На Лиманском направлении от авиационных атак противника пострадали населенные пункты Луганской и Донецкой областей. Также на этом направлении враг обстреливал населенные пункты из артиллерии и минометов.
На Бахмутском направлении украинские военные с успехом отбили атаку российских оккупантов в районе Григоровки Донецкой области. Кроме того, украинские войска продолжают наступательные действия по освобождению населенных пунктов. Однако армия РФ продолжала авиационные обстрелы населенных пунктов Донбасса.
На Марьинском направлении в течение суток украинские защитники отбили восемь вражеских атак в районе Марьинки Донецкой области.
На Шахтерском направлении ВСУ также отбили атаку противника в районе Ровнополя Донецкой области.
На Мелитопольском направлении наши военные продолжают наступление, нанося потери живой силе и технике российской армии.
Напомним, российские войска на Лимано-Купянском направлении формируют 12 новых штурмовых рот. Их планируется использовать для попыток пробить оборону украинских защитников.