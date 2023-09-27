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Уничтожение военной техники РФ и наступление ВСУ: данные Генштаба на вечер 27 сентября

27 сентября 2023 19:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Уничтожение военной техники РФ и наступление ВСУ: данные Генштаба на вечер 27 сентября
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Завершается уже 581 день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Российские войска продолжают терроризировать мирное население нашей страны, однако ВСУ продолжают освобождать захваченные территории.

Об актуальной ситуации на фронте рассказали в Генштабе ВСУ.

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Удары российской армии по Украине

За минувшие сутки произошло 14 боевых столкновений. Оккупанты 44 раза обстреляли из авиации и нанесли с РСЗО 27 ударов по позициям украинских воинов и населенным пунктам Украины.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, больница и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

Удары ВСУ по врагу

За сутки украинская авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.

Кроме того, наши бойцы уничтожили 2 разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.

украинские военные
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Также подразделения ракетных войск поразили зенитно-ракетный комплекс С-300 и 6 артиллерийских средств армии РФ.

Ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях присутствует враг в приграничных районах. Также оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты с территории России.

На Купянском направлении враг продолжал обстреливать из авиации населенные пункты Харьковской и Луганской областей.

украинская техника
Украинская военная техника. Фото: Командование объединенных сил ВСУ

На Лиманском направлении от авиационных атак противника пострадали населенные пункты Луганской и Донецкой областей. Также на этом направлении враг обстреливал населенные пункты из артиллерии и минометов.

На Бахмутском направлении украинские военные с успехом отбили атаку российских оккупантов в районе Григоровки Донецкой области. Кроме того, украинские войска продолжают наступательные действия по освобождению населенных пунктов. Однако армия РФ продолжала авиационные обстрелы населенных пунктов Донбасса.

На Марьинском направлении в течение суток украинские защитники отбили восемь вражеских атак в районе Марьинки Донецкой области.

украинский военный
Украинский военный. Фото: Генштаб

На Шахтерском направлении ВСУ также отбили атаку противника в районе Ровнополя Донецкой области.

На Мелитопольском направлении наши военные продолжают наступление, нанося потери живой силе и технике российской армии.

ситуация на фронте
Скриншот сообщения
ситуация на фронте
Скриншот сообщения

Напомним, российские войска на Лимано-Купянском направлении формируют 12 новых штурмовых рот. Их планируется использовать для попыток пробить оборону украинских защитников.

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