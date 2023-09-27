Знищення військової техніки РФ та наступ ЗСУ: дані Генштабу на вечір 27 вересня

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Завершується вже 581 доба повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Російські війська продовжують і далі тероризувати мирне населення нашої країни, проте ЗСУ продовжують звільняти захоплені території.

Про актуальну ситуацію на фронті розповіли в Генштабі ЗСУ.

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Удари російської армії по Україні

За минулу добу відбулося 14 бойових зіткнень. Окупанти 44 рази обстріляли з авіації та завдали з РСЗВ 27 ударів по позиціях українських воїнів та населених пунктах України.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, лікарня та інша цивільна інфраструктура", — йдеться у повідомленні.

Удари ЗСУ по ворогу

Впродовж доби українська авіація завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.

Крім того, наші бійці знищили 2 розвідувальних безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Також підрозділи ракетних військ уразили по зенітно-ракетному комплексу С-300 та 6 артилерійських засобах армії РФ.

Ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках присутній ворог у прикордонних районах. Також окупанти продовжують обстрілювати населені пункти з території Росії.

На Куп'янському напрямку ворог продовжував обстрілювати з авіації населені пункти Харківської та Луганської областей.

Українська військова техніка. Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

На Лиманському напрямку від авіаційних атак противника постраждали населені пункти Луганської та Донецької областей. Також на цьому напрямку ворог гатив по населених пунктах з артилерії та мінометів.

На Бахмутському напрямку українські військові з успіхом відбили атаку російських окупантів в районі Григорівки Донецької області. Крім того, українські війська продовжують наступальні дії для звільнення населених пунктів. Проте армія РФ продовжувала авіаційні обстріли населених пунктів Донеччини.

На Мар’їнському напрямку впродовж доби українські захисники відбили вісім ворожих атак в районі Мар’їнки Донецької області.

Український військовий. Фото: Генштаб

На Шахтарському напрямку ЗСУ також відбили атаку противника в районі Рівнополя Донецької області.

На Мелітопольському напрямку наші військові продовжують наступ, завдаючи втрат живій силі та техніці російської армії.

Скриншот допису

Скриншот допису

Нагадаємо, російські війська на Лимано-Куп'янському напрямку формують 12 нових штурмових рот. Їх планують використати для спроб пробити оборону українських захисників.