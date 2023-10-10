ЗРК Patriot и не только: Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины

ЗРК Patriot. Фото: иллюстративное: google

Во вторник, 10 октября, Министерство обороны Германии объявило о предоставлении Украине "зимнего пакета" военной помощи. Его общая стоимость составляет около 1 миллиард евро.

Об этом говорится на сайте ведомства Германии.

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Военный пакет помощи от Германии

"Этим новым "зимним пакетом" мы еще больше усиливаем оперативную готовность Вооруженных Сил Украины в грядущие месяцы", — сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Сообщается, что новый пакет военной помощи содержит средства противовоздушной обороны, в частности, ЗРК Patriot и IRIS-T. Когда именно отправят установки в Украину, не уточнили.

Также в "зимний пакет" вошли:

10 танков Leopard 1A5;

3 дополнительных зенитных самоходных установки Gepard;

20 медеваков;

15 бронированных автомобилей.

В ведомстве говорят, что вышеперечисленная техника будет в Украине "в последующие несколько недель".

Напомним, власти Германии планируют предоставить Одесской области дополнительные системы ПВО для защиты зерновых коридоров. Речь идет об установках IRIS-T и Gepard, которые должны создать купол над портами южного региона.

Добавим, Германия передала Украине специальную технику, которая поможет в восстановлении инфраструктуры. Отмечается, что помощь полностью финансирует МИД страны.