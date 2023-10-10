ЗРК Patriot і не тільки: Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України

ЗРК Patriot. Фото: ілюстративне: google

У вівторок, 10 жовтня, Міністерство оборони Німеччини оголосило про надання Україні "зимового пакету" військової допомоги. Його загальна вартість становить близько 1 мільярд євро.

про це йдеться на сайті відомства Німеччини.

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"Цим новим "зимовим пакетом" ми ще більше посилюємо оперативну готовність Збройних Сил України в прийдешні місяці", — сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Повідомляється, що новий пакет військової допомоги містить засоби протиповітряної оборони, зокрема ЗРК Patriot та IRIS-T. Коли саме відправлять установки в Україну, не уточнили.

Також до "зимового пакету" увійшли:

10 танків Leopard 1A5;

3 додаткові зенітні самохідні установки Gepard;

20 медеваків;

15 броньованих автомобілів.

У відомстві кажуть, що вищеперерахована техніка буде в Україні "у наступні декілька тижнів".

Нагадаємо, влада Німеччини планує надати Одеській області додаткові системи ППО для захисту зернових коридорів. Йдеться про установки IRIS-T та Gepard, які мають "створити купол" над портами південного регіону.

Додамо, Німеччина передала Україні спеціальну техніку, яка допоможе у відновленні інфраструктури. Зазначається, що допомогу повністю фінансує МЗС країни.