ЗРК Patriot і не тільки: Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України
У вівторок, 10 жовтня, Міністерство оборони Німеччини оголосило про надання Україні "зимового пакету" військової допомоги. Його загальна вартість становить близько 1 мільярд євро.
про це йдеться на сайті відомства Німеччини.
Військовий пакет допомоги від Німеччини
"Цим новим "зимовим пакетом" ми ще більше посилюємо оперативну готовність Збройних Сил України в прийдешні місяці", — сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
Повідомляється, що новий пакет військової допомоги містить засоби протиповітряної оборони, зокрема ЗРК Patriot та IRIS-T. Коли саме відправлять установки в Україну, не уточнили.
Також до "зимового пакету" увійшли:
- 10 танків Leopard 1A5;
- 3 додаткові зенітні самохідні установки Gepard;
- 20 медеваків;
- 15 броньованих автомобілів.
У відомстві кажуть, що вищеперерахована техніка буде в Україні "у наступні декілька тижнів".
Нагадаємо, влада Німеччини планує надати Одеській області додаткові системи ППО для захисту зернових коридорів. Йдеться про установки IRIS-T та Gepard, які мають "створити купол" над портами південного регіону.
Додамо, Німеччина передала Україні спеціальну техніку, яка допоможе у відновленні інфраструктури. Зазначається, що допомогу повністю фінансує МЗС країни.