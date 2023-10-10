Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗРК Patriot і не тільки: Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України arrow

ЗРК Patriot і не тільки: Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України

10 жовтня 2023 20:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
ЗРК Patriot і не тільки: Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України
ЗРК Patriot. Фото: ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У вівторок, 10 жовтня, Міністерство оборони Німеччини оголосило про надання Україні "зимового пакету" військової допомоги. Його загальна вартість становить близько 1 мільярд євро.

про це йдеться на сайті відомства Німеччини. 

Читайте також:

Військовий пакет допомоги від Німеччини

"Цим новим "зимовим пакетом" ми ще більше посилюємо оперативну готовність Збройних Сил України в прийдешні місяці", — сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Повідомляється, що новий пакет військової допомоги містить засоби протиповітряної оборони, зокрема ЗРК Patriot та IRIS-T. Коли саме відправлять установки в Україну, не уточнили. 

Також до "зимового пакету" увійшли: 

  • 10 танків Leopard 1A5;
  • 3 додаткові зенітні самохідні установки Gepard;
  • 20 медеваків;
  • 15 броньованих автомобілів. 

У відомстві кажуть, що вищеперерахована техніка буде в Україні "у наступні декілька тижнів". 

Нагадаємо, влада Німеччини планує надати Одеській області додаткові системи ППО для захисту зернових коридорів. Йдеться про установки  IRIS-T та Gepard, які мають "створити купол" над портами південного регіону.

Додамо, Німеччина передала Україні спеціальну техніку, яка допоможе у відновленні інфраструктури. Зазначається, що допомогу повністю фінансує МЗС країни. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

Стало відомо, чи будуть відновлювати Бахмут і за які гроші, — заява Шуляк

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Новина з фото

00:28В Одеській області вибухи: атака БпЛА

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз