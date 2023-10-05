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Німеччина передасть Україні спеціальну техніку для відновлення інфраструктури

5 жовтня 2023 18:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Німеччина передасть Україні спеціальну техніку для відновлення інфраструктури
Ескаватор, який передасть Німеччина Україні. Фото: Посольство Німеччини
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Німеччина передала Україні спеціальну техніку, яка допоможе у відновленні інфраструктури. Зазначається, що допомогу повністю фінансує МЗС країни. 

Про це йдеться на сторінці Посольства Німеччини. 

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Що передала Німеччина

Відомо, що Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини передасть ескаватори, катки та інше обладнання яке допоможе зносити зруйновані будівлі та відновити дороги.

"Підтримка прифронтових територій України", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що дану допомогу повністю фінансує МЗС Німеччини. 

Нагадаємо, за словами Джо БАйдена, Сполучені Штати Америки виконали все, про що просив Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Білий дім 22 вересня. Ймовірно, Штати передадуть ракети ATACMS.

Додамо, влада Німеччини планує надати Одеській області додаткові системи ППО для захисту зернових коридорів. Йдеться про установки  IRIS-T та Gepard, які мають "створити купол" над портами південного регіону.

Водночас, Словаччина вирішила припинити військову допомогу для України. Сталося це після перемоги на парламентських виборах партії Smer-SD. 

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