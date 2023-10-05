Німеччина передасть Україні спеціальну техніку для відновлення інфраструктури
Німеччина передала Україні спеціальну техніку, яка допоможе у відновленні інфраструктури. Зазначається, що допомогу повністю фінансує МЗС країни.
Про це йдеться на сторінці Посольства Німеччини.
Що передала Німеччина
Відомо, що Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини передасть ескаватори, катки та інше обладнання яке допоможе зносити зруйновані будівлі та відновити дороги.
"Підтримка прифронтових територій України", — йдеться у матеріалі.
Зазначається, що дану допомогу повністю фінансує МЗС Німеччини.
Нагадаємо, за словами Джо БАйдена, Сполучені Штати Америки виконали все, про що просив Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Білий дім 22 вересня. Ймовірно, Штати передадуть ракети ATACMS.
Додамо, влада Німеччини планує надати Одеській області додаткові системи ППО для захисту зернових коридорів. Йдеться про установки IRIS-T та Gepard, які мають "створити купол" над портами південного регіону.
Водночас, Словаччина вирішила припинити військову допомогу для України. Сталося це після перемоги на парламентських виборах партії Smer-SD.