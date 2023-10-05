Німеччина передасть Україні спеціальну техніку для відновлення інфраструктури

Ескаватор, який передасть Німеччина Україні. Фото: Посольство Німеччини

Німеччина передала Україні спеціальну техніку, яка допоможе у відновленні інфраструктури. Зазначається, що допомогу повністю фінансує МЗС країни.

Про це йдеться на сторінці Посольства Німеччини.

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Відомо, що Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини передасть ескаватори, катки та інше обладнання яке допоможе зносити зруйновані будівлі та відновити дороги.

"Підтримка прифронтових територій України", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що дану допомогу повністю фінансує МЗС Німеччини.

Нагадаємо, за словами Джо БАйдена, Сполучені Штати Америки виконали все, про що просив Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Білий дім 22 вересня. Ймовірно, Штати передадуть ракети ATACMS.

Додамо, влада Німеччини планує надати Одеській області додаткові системи ППО для захисту зернових коридорів. Йдеться про установки IRIS-T та Gepard, які мають "створити купол" над портами південного регіону.

Водночас, Словаччина вирішила припинити військову допомогу для України. Сталося це після перемоги на парламентських виборах партії Smer-SD.