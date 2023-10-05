Германия передаст Украине специальную технику для восстановления инфраструктуры
Германия передала Украине специальную технику, которая поможет в восстановлении инфраструктуры. Отмечается, что помощь полностью финансирует МИД страны.
Об этом говорится на странице Посольства Германии.
Что передала Германия
Известно, что Федеральное агентство технической помощи Германии передаст эскаваторы, катки и другое оборудование, которое поможет сносить разрушенные здания и восстановить дороги.
"Поддержка прифронтовых территорий Украины", — говорится в материале.
Данную помощь полностью финансирует МИД Германии.
Напомним, по словам Джо Байдена, Соединенные Штаты Америки сделали все, о чем просил Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Белый дом 22 сентября. Вероятно, Штаты передадут ракеты ATACMS.
Добавим, власти Германии планируют предоставить Одесской области дополнительные системы ПВО для защиты зерновых коридоров. Речь идет об установках IRIS-T и Gepard, которые должны создать купол над портами южного региона.
Вместе с тем, Словакия решила прекратить военную помощь для Украины. Случилось это после победы на парламентских выборах партии Smer-SD.