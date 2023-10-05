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Германия передаст Украине специальную технику для восстановления инфраструктуры

5 октября 2023 18:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Германия передаст Украине специальную технику для восстановления инфраструктуры
Эскаватор, который передаст Германия Украине. Фото: Посольство Германии
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Германия передала Украине специальную технику, которая поможет в восстановлении инфраструктуры. Отмечается, что помощь полностью финансирует МИД страны.

Об этом говорится на странице Посольства Германии.

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Что передала Германия

Известно, что Федеральное агентство технической помощи Германии передаст эскаваторы, катки и другое оборудование, которое поможет сносить разрушенные здания и восстановить дороги.

"Поддержка прифронтовых территорий Украины", — говорится в материале.

Данную помощь полностью финансирует МИД Германии.

Напомним, по словам Джо Байдена, Соединенные Штаты Америки сделали все, о чем просил Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Белый дом 22 сентября. Вероятно, Штаты передадут ракеты ATACMS.

Добавим, власти Германии планируют предоставить Одесской области дополнительные системы ПВО для защиты зерновых коридоров. Речь идет об установках IRIS-T и Gepard, которые должны создать купол над портами южного региона.

Вместе с тем, Словакия решила прекратить военную помощь для Украины. Случилось это после победы на парламентских выборах партии Smer-SD.

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