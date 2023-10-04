ATACMS для України: Байден заявив, що США виконали всі прохання Зеленського

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

Сполучені Штати Америки виконали все, про що просив Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Білий дім 22 вересня. Ймовірно, Штати передадуть ракети ATACMS.

Про це сказав Джо Байден під час брифінгу.

Читайте також:

ATACMS для України

Журналісти запитали в американського лідера, чи обіцяв він Президенту України Володимиру Зеленського під час їхньої зустрічі передати далекобійні ракети ATACMS для ЗСУ.

Happening Now: President Biden gives an update on his Administration's student debt relief actions. https://t.co/yYtmdSHXju — The White House (@WhiteHouse) October 4, 2023

"Я говорив із Зеленським. І все, про що він просив, ми виконали", — наголосив Байден.

Нагадаємо, кардинальні зміни на фронті можуть забезпечити не німецькі крилаті ракети Taurus, а американські балістичні ATACMS. Вони за кілька тижнів можуть повністю знищити сили ворога на певних напрямках.

Також ми писали, що США прийняло рішення не втручатися у внутрішні процеси України щодо напрямків користування зброєю. Українська влада і ЗСУ мають право самі вирішувати, де і в яких випадках застосовувати озброєння, передане союзниками.

Додамо, після свого візиту до Вашингтону (США) Президент України Володимир Зеленський заявив, що країни домовились спільно виробляти озброєння, зокрема, системи протиповітряної оборони. Окрім того, Америка передасть Україні новий оборонний пакет.