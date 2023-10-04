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ATACMS для Украины: Байден заявил, что США выполнили все просьбы Зеленского

4 октября 2023 22:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ATACMS для Украины: Байден заявил, что США выполнили все просьбы Зеленского
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Соединенные Штаты Америки выполнили все, о чем просил Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Белый дом 22 сентября. Вероятно, Штаты передадут ракеты ATACMS.

Об этом сказал Джо Байден на брифинге.

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Журналисты спросили у американского лидера, обещал ли он Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время их встречи передать дальнобойные ракеты ATACMS для ВСУ.

"Я говорил с Зеленским. И все, о чем он просил, мы выполнили", — подчеркнул Байден.

Напомним, кардинальные изменения на фронте могут обеспечить не германские крылатые ракеты Taurus, а американские баллистические ATACMS. Они через несколько недель могут полностью уничтожить силы врага по определенным направлениям.

Также мы писали, что США приняли решение не вмешиваться во внутренние процессы Украины относительно направлений пользования оружием. Украинские власти и ВСУ имеют право сами решать, где и в каких случаях применять вооружение, переданное союзниками.

Добавим, что после своего визита в Вашингтон (США) Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны договорились совместно производить вооружение, в частности, системы противовоздушной обороны. Кроме того, Америка передаст Украине новый оборонный пакет.

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