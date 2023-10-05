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ЗМІ дізнались, чи передасть Німеччина Україні Taurus найближчим часом

5 жовтня 2023 13:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
ЗМІ дізнались, чи передасть Німеччина Україні Taurus найближчим часом
Далекобійні ракети Taurus. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Німеччина не планує найближчим часом передавати Україні далекобійні ракети Taurus. Там, зокрема, бояться, що даним озброєнням можуть нанести удар по Керченському мосту. 

Про це повідомляє видання Bild.

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Повідомляється, що Німеччина поки що не висловила остаточної відмови щодо передачі далекобійних ракет. Однак, під час публічних обговорень дала зрозуміти, що не ухвалюватиме відповідне рішення прийнамні у найближчому майбутньому. 

"Представникам українського уряду на переговорах з німецькою стороною дали зрозуміти, що Німеччина водночас хоче зробити все можливе для подальшого посилення її протиповітряної оборони і, можливо, поставить більше ракет для комплексів Patriot", — йдеться у матеріалі. 

Окрім цього, німецька сторона висловила стурбованість тим, що ракетами Taurus Україна може уразити Керченський міст. 

Нагадаємо, нещодавно Олаф Шольц закликав президента Росії Володимира Путіна завершити війну на умовах України. Там вважають, що Путін має зрозуміти, що не можна ділити карту світу на "ваше" і "наше".

Додамо, головний оборонний комітет Бундестагу під керуванням Марі-Агнес Штрак-Циммерман наполегливо рекомендував німецькому уряду негайно поставити Україні ракети дальньої дії Taurus. Штрак-Циммерман стверджує, що Україна має право нападати на об'єкти Російської Федерації.

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