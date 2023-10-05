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СМИ узнали, передаст ли Германия Украине Taurus в ближайшее время

5 октября 2023 13:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
СМИ узнали, передаст ли Германия Украине Taurus в ближайшее время
Дальнобойные ракеты Taurus. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Германия не планирует в ближайшее время передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Там, в частности, боятся, что данным вооружением могут нанести удар по Керченскому мосту.

Об этом сообщает издание Bild.

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Сообщается, что Германия пока не выразила окончательный отказ в передаче дальнобойных ракет. Однако, во время публичных обсуждений дала понять, что не будет принимать соответствующее решение по крайней мере в ближайшем будущем.

"Представителям украинского правительства на переговорах с немецкой стороной дали понять, что Германия в то же время хочет сделать все возможное для дальнейшего усиления ее противовоздушной обороны и, возможно, поставит больше ракет для комплексов Patriot", — говорится в материале.

Кроме того, немецкая сторона выразила обеспокоенность тем, что ракетами Taurus Украина может поразить Керченский мост.

Напомним, что недавно Олаф Шольц призвал президента России Владимира Путина завершить войну на условиях Украины. Там считают, что Путин должен понять, что нельзя делить карту мира на ваше и наше.

Добавим, главный оборонный комитет Бундестага под управлением Мари-Агнес Штрак-Циммерман настоятельно рекомендовал немецкому правительству немедленно поставить Украине ракеты дальнего действия Taurus. Штрак-Циммерман утверждает, что Украина вправе нападать на объекты Российской Федерации.

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