Растет ежемесячно — Федоров назвал количество отечественных изготовителей БпЛА
Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал количество компаний, занимающихся производством беспилотников. Он уточнил, что новые предприятия в этой области появляются ежемесячно.
Об этом сообщает "Армия дронов".
Сколько в Украине компаний по изготовлению БпЛА
"У нас есть отдельный проект Brave1, который предоставляет гранты для старта таких компаний, плюс появляются венчурные фонды, предоставляющие финансирование таким стартапам", — отметил Федоров.
По его словам, данные о новых производствах не разглашаются, однако способность украинского производства в этой сфере набирает обороты.
"У нас уже есть конвейерное производство в тысячах единиц такой техники, есть даже и в десятках тысяч в определенной категории, просто такие вещи мы не можем громко анонсировать", — добавил вице-премьер.
Напомним, что Федоров также рассказал о новом украинском дроне Backfire. Такие беспилотники вошли в оборонный кластер Brave1.
Также мы писали, что украинские военные сталкиваются с тем, что часто сбивают свои же беспилотники. Специалист рассказал, как этого избежать.
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