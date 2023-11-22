Растет ежемесячно — Федоров назвал количество отечественных изготовителей БпЛА

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: УНИАН / Виктор Ковальчук

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал количество компаний, занимающихся производством беспилотников. Он уточнил, что новые предприятия в этой области появляются ежемесячно.

Об этом сообщает "Армия дронов".

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"У нас есть отдельный проект Brave1, который предоставляет гранты для старта таких компаний, плюс появляются венчурные фонды, предоставляющие финансирование таким стартапам", — отметил Федоров.

По его словам, данные о новых производствах не разглашаются, однако способность украинского производства в этой сфере набирает обороты.

"У нас уже есть конвейерное производство в тысячах единиц такой техники, есть даже и в десятках тысяч в определенной категории, просто такие вещи мы не можем громко анонсировать", — добавил вице-премьер.

Напомним, что Федоров также рассказал о новом украинском дроне Backfire. Такие беспилотники вошли в оборонный кластер Brave1.

Также мы писали, что украинские военные сталкиваются с тем, что часто сбивают свои же беспилотники. Специалист рассказал, как этого избежать.