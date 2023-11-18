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ЗСУ збивають свої ж БпЛА — експерт розповів, як уникнути цієї проблеми

18 листопада 2023 16:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ЗСУ збивають свої ж БпЛА — експерт розповів, як уникнути цієї проблеми
Бійці Збройних сил України запускають дрон. Фото: Telegram/Zelenskiy
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українська армія стикається з проблемою втрати дронів через недостатньо ефективну роботу систем радіоелектронної боротьби. Розв'язання проблеми можна знайти через використання автоматизованих систем координації.

Про це повідомив голова компанії Griselda Олексій Теплухін.

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За словами Теплухіна, він обговорив це питання з Олександром Карпюком, молодшим сержантом Збройних Сил України, який першим звернув увагу на серйозні наслідки випадкового вогню щодо власних дронів.

Він заявив, що хоча конкретні деталі поки не розкриваються, є висока ймовірність створення такого продукту, можливо, на базі "Гризельди", "Дельти" або іншої платформи.

Теплухін упевнений, що використання подібної системи на фронті виявиться набагато ефективнішим, ніж подвоєння кількості дронів.

Він також повідомив, що ведуться активні розробки у цій галузі, і держава вже створила ІТ-відділ для інтеграції таких технологій до армії.

Теплухін підкреслив, що військові підрозділи розрізняються за своїми здібностями та підходами: деякі бригади територіальної оборони визнають свої обмеження та займаються охороною позицій, тоді як інші активно навчаються та ефективно діють на фронті.

Нагадаємо, що Командувач Повітряних сил України Микола Олещук показав кадри операції протиповітряної оборони. У цьому відео показано, як українські військовослужбовці успішно збили ворожі бойові дрони типу Shahed.

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