ВСУ сбивают свои же БпЛА — эксперт рассказал, как избежать этой проблемы

Бойцы Вооруженных сил Украины запускают дрон. Фото: Telegram/Zelenskiy

Украинская армия сталкивается с проблемой потери дронов из-за недостаточно эффективной работы систем радиоэлектронной борьбы. Решение проблемы может быть найдено через внедрение автоматизированных систем координации.

Об этом сообщил глава компании Griselda Алексей Теплухин.

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По словам Теплухина, он обсудил этот вопрос с Александром Карпюком, младшим сержантом Вооруженных сил Украины, который первым обратил внимание на серьезные последствия случайного огня по собственным дронам.

Он заявил, что, хотя конкретные детали пока не раскрываются, есть высокая вероятность создания такого продукта, возможно, на базе "Гризельды", "Дельты" или другой платформы.

Теплухин уверен, что использование подобной системы на фронте окажется гораздо эффективнее, чем удвоение количества дронов.

Он также сообщил, что ведутся активные разработки в этой области, и государство уже создало IT-отдел для интеграции таких технологий в армию.

Теплухин также подчеркнул, что военные подразделения различаются по своим способностям и подходам: некоторые бригады территориальной обороны признают свои ограничения и занимаются охраной позиций, в то время как другие активно обучаются и эффективно действуют на фронте.

Напомним, что командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук показал кадры операции противовоздушной обороны. В этом видео показано, как украинские военнослужащие успешно сбили вражеские боевые дроны типа Shahed.