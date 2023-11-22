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Зростає щомісяця — Федоров назвав кількість вітчизняних виробників БпЛА

22 листопада 2023 01:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Зростає щомісяця — Федоров назвав кількість вітчизняних виробників БпЛА
Віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: УНІАН / Ковальчук Віктор
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров назвав кількість компаній, які займаються виробництвом безпілотників. Він уточнив, що нові підприємства у цій галузі з'являються щомісяця. 

Про це повідомляє "Армія дронів".

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"У нас є окремий проєкт Brave1, який надає гранти для старту таких компаній, плюс з’являються венчурні фонди, які надають фінансування таким стартапам", — зазначив Федоров.

За його словами, дані про нові виробництва не розголошуються, однак спроможність українського виробництва у цій сфері набирає обертів.

"У нас є вже конвеєрне виробництво в тисячах одиниць такої техніки, є навіть і в десятках тисяч у певній категорії, просто такі речі ми не можемо гучно анонсувати", — додав віцепрем’єр.

Нагадаємо, що Федоров також розповів про новий український дрон Backfire. Такі безпілотники увійшли до оборонного кластера Brave1.

Також ми писали, що українські військові стикаються з тим, що часто збивають свої ж безпілотники. Фахівець розповів, як цього уникнути.

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