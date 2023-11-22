Зростає щомісяця — Федоров назвав кількість вітчизняних виробників БпЛА

Віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: УНІАН / Ковальчук Віктор

Віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров назвав кількість компаній, які займаються виробництвом безпілотників. Він уточнив, що нові підприємства у цій галузі з'являються щомісяця.

Про це повідомляє "Армія дронів".

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"У нас є окремий проєкт Brave1, який надає гранти для старту таких компаній, плюс з’являються венчурні фонди, які надають фінансування таким стартапам", — зазначив Федоров.

За його словами, дані про нові виробництва не розголошуються, однак спроможність українського виробництва у цій сфері набирає обертів.

"У нас є вже конвеєрне виробництво в тисячах одиниць такої техніки, є навіть і в десятках тисяч у певній категорії, просто такі речі ми не можемо гучно анонсувати", — додав віцепрем’єр.

Нагадаємо, що Федоров також розповів про новий український дрон Backfire. Такі безпілотники увійшли до оборонного кластера Brave1.

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