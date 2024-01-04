Разрушены школа и детсад — россияне обстреляли Курахово в Донецкой области
Россияне ночью, 4 января, обстреляли Курахово Донецкой области. В результате атаки с разрушены детсад, школу, профилакторий и кафе.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
Атака по Курахову — что известно
К счастью, обошлось без пострадавших.
"Около полуночи россияне выпустили по городу ракеты — разрушили детсад, школу, профилакторий и кафе. Кроме того, повреждены многочисленные многоэтажки", — говорится в сообщении.
Он добавил, что устанавливают "Все обстоятельства и последствия удара.
Напомним, заявление российской стороны об ударах по Белгороду якобы с использованием чешских снарядов Vampire было частью более масштабной спецоперации. Кремль таким образом пытался сорвать передачу Украине чешских артиллерийских систем Dana-M2, полученных Мариупольской бригадой.
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