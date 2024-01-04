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Зруйновано школу та дитсадок — росіяни обстріляли Курахове на Донеччині

4 січня 2024 05:50
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Зруйновано школу та дитсадок — росіяни обстріляли Курахове на Донеччині
Наслідки ракетної атаки по Курахову. Фото: Донецька ОВА
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Росіяни вночі, 4 січня, обстріляли Курахове Донецької області. Внаслідок атаки зруйновано дитсадок, школу, профілакторій і кав'ярню.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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На щастя, обійшлося без постраждалих.

"Близько півночі росіяни випустили по місту ракети — зруйнували дитсадок, школу, профілакторій і кав'ярню. Крім того, пошкоджено численні багатоповерхівки", — йдеться у повідомленні.

Він додав, що наразі встановлюють "Всі обставини та наслідки удару.

Обстріл Курахового / ©
Наслідки ракетної атаки по Курахову. Фото: Донецька ОВА
Обстріл Курахового / ©
Наслідки ракетної атаки по Курахову. Фото: Донецька ОВА

Нагадаємо, заява російської сторони про удари по Бєлгороду нібито з використанням чеських снарядів Vampire була частиною масштабнішої спецоперації. Кремль таким чином намагався зірвати передачу Україні чеських артилерійських систем Dana-M2, які отримала Маріупольська бригада.

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